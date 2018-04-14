«Малага» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу 15 апреля

«Малага»

Восторг 29-го тура сменился шоком тура 30-го. «Нулевка» против «Сельты» и кругляш в графе «попадания в створ» парадоксально принесли небывалую радость андалуссийцам. Это очко стало первым для «анчоусов» за последние восемь туров.

Но в следующем матче болельщики «Малаги» были просто в ступоре. На родной «Ла Росаледе» «медузы» минимально победили претендента на еврокубки «Вильярреал» (1:0).

В том матче даже показалось, что команда Хосе Гонсалеса вопреки всем правилам логики еще поборется за место в Примере на следующий сезон. Ведь андалуссийцы даже слегка перегнали «субмарину» по ударам и их точности (13-11, 3-1).

Календарь и таблица испанской Примеры

И в последнем туре такое мнение немножко усилилось. Нет, «Малага» проиграла «Депору» 2:3, но сама игра подопечных Гонсалеса было неплоха, как для самой себя на выезде (11 ударов, 4 — в створ, 53% владения).

Казалось бы, 1:1 с «Атлетико» — довольно неплохой результат, даже с учетом того, что игра проходила на «Сантьяго Бернабеу». Ан-нет — такой результат позволил «Валенсии» вырваться на третью строчку турнирной таблицы чемпионата с отрывом в один зачетный пункт от «галактикос».

Игра «Реала Мадрид» все равно было очень даже неплохой — так говорят цифры. Посудите сами: 30 ударов по воротам команды с самой крепкой обороной чемпионата, 11 исполненных угловых и 20 заработанных штрафных ударов. Неплохо, а? Только вот потерянных двух очков не вернешь.

На неделе «Реал Мадрид» прошел в полуфинал Лиги чемпионов. Ответная игра против «Ювентуса» была очень эпичной и острой (на двоих 31 удар и 31 штрафной).

Она показала, что против «галактикос» можно играть на их стадионе в атакующий футбол. Но привкус помощи судей мадридцам еще долго будет беспокоить некоторых болельщиков.

Прогноз

Сейчас «Малага» потихоньку набирает ход. Плюс на своем поле она будет чувствовать себя увереннее. Возможно, даже забьет. «Реал» на выезде пропустил меньше, чем дома: 16 против 18-ти голов. Но и забил меньше: 32 против 45-ти.

После полученных трех мячей за уши, Зидан наверняка захочет придать своей обороне больше уверенности. Но делать это он будет постепенно — впереди матчи против «Леганеса» и «Атлетика» из Бильбао. А в этом матче он будет «закладывать базу» уверенности на будущее.

С учетом перестраховки предлагаем ставку «тотал матча 2-3 гола» за 2,25.