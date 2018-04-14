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WADA попросило денег для расследования «российского допинга»
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В WADA попросили больше денег для расследования допинга в российском спорте 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллелэнд посчитала кризисной ситуацию с российским спортом. Ее слова приводит Inside the Games.
Хеллелэнд предложила провести «аудит российского допингового кризиса». Она утверждает, что сломанная и запутанная реакция на допинговый кризис в России пошатнула уверенность общественности в том, что WADA готово, хочет и может защищать чистых спортсменов от допинга. По ее мнению, органы государственной власти должны значительно увеличить ежегодные финансовые вливания в WADA.
«В частности, если похожие кризисные ситуации постоянно возникают перед крупными турнирами, то является ли эффективным способом сохранить общественное доверие путем исключение из соревнований в ожидании выявления фактов, что спортсмены выходят из полностью коррумпированной системы?» — заявила вице-президент.
13 апреля журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт предупредил о новой информации по допингу в России. По его словам, российские спортсмены сдали девять тысяч положительных допинг-проб, и их ожидает огромное количество санкций.
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