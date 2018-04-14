Прогноз на матч ПСЖ — Монако: команда Эмери оформит титул

В центральном матче тридцать третьего тура чемпионата Франции «ПСЖ» примет «Монако». Команда Унаи Эмери может оформить чемпионский титул, если сможет обыграть своего ближайшего преследователя в очном поединке. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние на «Парк де Пренс».

После вылета из Лиги чемпионов сезон для «ПСЖ» если не потерял смысл, то наверняка стал куда менее интересным. Всё-таки чемпионство было уже в кармане у парижан, а внутренними кубками уже никого не удивишь. В воскресенье команда Унаи Эмери может официально оформить титул чемпиона Франции. Для этого парижанам достаточно обыграть на своём поле «Монако», занимающий второе место в турнирной таблице Лиги 1.

Монако

Для «Монако» сезон давно свёлся к тому, чтобы завоевать второе место. Дело в том, что вторая команда Лиги 1 получает право на прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов без преодоления квалификации. Даже поражение от «ПСЖ» не станет для монегасков фатальным. Команда Леонарду Жардима имеет определённый запас — на текущий момент её отрыв от «Лиона» измеряется четырьмя зачётными баллами.

Где смотреть матч

Игру на «Парк де Пренс», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"ПСЖ" — «Монако»: +17=25-41. Разница мячей: 69-113.

Первый круг: 2:1.

"Монако" имеет внушительное преимущество над «ПСЖ» в очных матчах чемпионата Франции, ведь раньше позиция сил в Лиге 1 была совершенно иной.

Интересные факты

— В этом сезоне «ПСЖ» на своём поле проиграл только "Реалу" . В остальных 22 домашних матчах во всех турнирах команда Унаи Эмери непременно побеждала.

— «ПСЖ» в последний раз обыгрывал «Монако» дома в чемпионате 10-го февраля 2007-го года. С тех пор команды в Париже шесть раз сыграли вничью при двух победах монегасков.

— Победа позволит «ПСЖ» оформить чемпионский титул.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"ПСЖ" будет достаточно мотивирован, чтобы оформить титул в принципиальном противостоянии с ближайшим преследователем. Дома в чемпионате парижане более десяти лет не обыгрывали монегасков. В воскресенье мы победы хозяев и результативном матче. Наша ставка: «Победа „ПСЖ и Тотал больше 2,5“ с коэффициентом 1.63.