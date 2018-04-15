Ещё
«ПСЖ» — «Монако». Прогноз Ильи Казакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ПСЖ» — «Монако». Прогноз Ильи Казакова 

SovSport.Ru 57 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков дал прогноз на матч 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако».
«Мой любимый чемпионат Франции! «ПСЖ» будет без Вератти в этой игре, он по-прежнему травмирован, но состав у парижан, особенно относительно домашнего чемпионата, такой, что что-то говорить о той или иной потере, даже на фоне «Монако», смешно. Играют две лучшие команды Франции на данный отрезок турнира, и, конечно, игра особенная.
Но «ПСЖ», безусловно, фаворит, даже без Неймара, даже если не выйдет Мбаппе, хотя все ожидают, что он сможет принять участие в матче, несмотря на пропущенную тренировку. Кавани против Фалькао, Мбаппе против Лемара и так дале, и так далее…
Неймар — единственный футболист, который точно не сыграет у парижан, Траоре и Бенальо не выйдут у «Монако», ну и куча игроков, которые под вопросом.
После того, как стало ясно, что у «ПСЖ» будет новый тренер в новом сезоне, команда эмоционально, как мне кажется, чуточку расслабленно выглядит. Я думаю, что парижане в этом матче не выиграют. На ничью хорошая ставка — около шести коэффициент, и, мне кажется, это интересный исход. Думаю, что будет забито не так много, но голы будут. На 1:1 коэффициент привлекательный, около десяти, даже больше. Но и то, что матч «низовой» — коэффициент выше трех, это тоже очень интересно».
SovSport.Ru: последние новости
«Урал» – «Спартак». Прогноз Константина Генича «Лацио» – «Рома». Прогноз Остапа Бендера Альянс насилия и русские качки! 7 горячих точек ЧМ-2018 в России
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение