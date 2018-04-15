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«ПСЖ» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
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«ПСЖ» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Фото: Soccer News
Сегодня, 15 апреля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоится матч 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались друг с другом 84 раза. 18 раз выигрывал «ПСЖ», 41 раз победа оставалась за «Монако». Ещё 25 раз была зафиксирована ничья.
Матч рассудит бригада арбитров во главе с Рудди Букке. Его ассистентами станут Фредерик Кано и Гийом Дебар. Резервный судья —Томас Леонар.
«ПСЖ» с 84 очками располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» находится на второй строчке, имея в своём активе 70 очков.
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