«ПСЖ» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 15 апреля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоится матч 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались друг с другом 84 раза. 18 раз выигрывал «ПСЖ», 41 раз победа оставалась за «Монако». Ещё 25 раз была зафиксирована ничья.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Рудди Букке. Его ассистентами станут Фредерик Кано и Гийом Дебар. Резервный судья —Томас Леонар.

«ПСЖ» с 84 очками располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» находится на второй строчке, имея в своём активе 70 очков.