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«ПСЖ» разгромил «Монако» со счётом 7:1 и досрочно оформил чемпионство в Лиге 1
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«ПСЖ» разгромил «Монако» со счётом 7:1 и досрочно оформил чемпионство в Лиге 1 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 33-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.
В составе победителей по дублю на свой счёт записали Анхель Ди Мария и Джовани Ло Чельсо, точными ударами также отметились Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер, а ещё один мяч провёл в собственные ворота форвард «Монако» Радамель Фалькао. За гостей гол забил Маркуш Лопеш.
Благодаря этой победе лидирующий «ПСЖ» (87 очка) в турнирной таблице Лиге 1 стал недосягаемым для «Монако» (70), который занимает второе место. Таким образом, парижане оформили чемпионство за пять туров до конца турнира.
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