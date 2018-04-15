«ПСЖ» разгромил «Монако» со счётом 7:1 и досрочно оформил чемпионство в Лиге 1

В матче 33-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Анхель Ди Мария и Джовани Ло Чельсо, точными ударами также отметились Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер, а ещё один мяч провёл в собственные ворота форвард «Монако» Радамель Фалькао. За гостей гол забил Маркуш Лопеш.

Благодаря этой победе лидирующий «ПСЖ» (87 очка) в турнирной таблице Лиге 1 стал недосягаемым для «Монако» (70), который занимает второе место. Таким образом, парижане оформили чемпионство за пять туров до конца турнира.