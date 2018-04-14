Два кластера Универсиады в Красноярске передадут в федеральную собственность

Красноярский край передаст в федеральную собственность два кластера Универсиады-2019: «Сопка» и «Радуга» после проведения соревнований, сообщает ТАСС

"Мы передадим эти два кластера в федеральную собственность после проведения Универсиады, раньше это не имеет смысла", — сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс

"Неразумно использовать такие замечательные объекты только для нужд Красноярского края.

Эти объекты — национальное достояние и на их основе можно будет создать крупный федеральный тренировочный центр. Таких комплексов у нас в мире нет", — добавил чиновник.

"У нас есть в Красноярске училище схожего профиля, и, возможно, оно получит статус федерального. Но этот вопрос необходимо согласовать как с федеральным центром, так и с Законодательным собранием края", — добавил Усс.

Универсиада-2019 пройдет в Красноярске 2 по 12 марта 2019 года.