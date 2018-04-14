Диего Марадона: «Пенальти в ворота „Ювентуса“ не было» 

Легендарный аргентинец Диего Марадона считает, что судья Майкл Оливер ошибочно назначил пенальти в ворота «Ювентуса» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (3:1). Из-за пропущенного с этого пенальти мяча туринцы покинули турнир.
— Там не было пенальти, — цитирует A Bola Марадону. — Роналду скинул мяч Васкесу, которому было непросто двигаться к воротам, поскольку рядом находился Буффон, а сзади приблизился Бенатиа, который попытался отобрать мяч у Лукаса. Но Лукас сработал внимательно и упал. Так и я сделал бы. Это игра на грани. У Васкеса было все, чтобы забить самому.