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Диего Марадона: «Пенальти в ворота „Ювентуса“ не было»
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Диего Марадона: «Пенальти в ворота „Ювентуса“ не было» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Легендарный аргентинец Диего Марадона считает, что судья Майкл Оливер ошибочно назначил пенальти в ворота «Ювентуса» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (3:1). Из-за пропущенного с этого пенальти мяча туринцы покинули турнир.
— Там не было пенальти, — цитирует A Bola Марадону. — Роналду скинул мяч Васкесу, которому было непросто двигаться к воротам, поскольку рядом находился Буффон, а сзади приблизился Бенатиа, который попытался отобрать мяч у Лукаса. Но Лукас сработал внимательно и упал. Так и я сделал бы. Это игра на грани. У Васкеса было все, чтобы забить самому.
Спорт-Экспресс: последние новости
Два кластера Универсиады станут федеральной собственностью Оливер Кан: "Буффон должен был раньше завершать карьеру, чтобы избежать унижений" Мехди Бенатиа: "Поставить такой пенальти - абсурд"
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