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«Уфа» — ЦСКА: ставка Виктора Булатова с коэффициентом 3.20
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«Уфа» — ЦСКА: ставка Виктора Булатова с коэффициентом 3.20 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Булатов сделал прогноз на матч «Уфа» — ЦСКА в 26-м туре РФПЛ.
Ставки: ничья за 3.20, тотал меньше 2,5 мячей за 1.50.
«Уфа» — крепкая команда. На ЦСКА в какой-то мере скажется тот момент, что московский клуб играет через два дня на третий. У уфимского клуба больше времени для подготовки к этой игре. Мне кажется, будет ничья. Вполне возможно, что нулевая», — отметил Виктор Булатов.
Начало матча российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА — сегодня, 15 апреля, в 16:30 мск.
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