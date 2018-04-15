«Уфа» — ЦСКА: ставка Виктора Булатова с коэффициентом 3.20

Ставки: ничья за 3.20, тотал меньше 2,5 мячей за 1.50.

«Уфа» — крепкая команда. На ЦСКА в какой-то мере скажется тот момент, что московский клуб играет через два дня на третий. У уфимского клуба больше времени для подготовки к этой игре. Мне кажется, будет ничья. Вполне возможно, что нулевая», — отметил Виктор Булатов.

Начало матча российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА — сегодня, 15 апреля, в 16:30 мск.