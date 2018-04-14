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В «Барселоне» недовольны работой технического директора клуба
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В «Барселоне» недовольны работой технического директора клуба 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководство «Барселоны» не очень довольно работой технического директора клуба Роберта Фернандеса. Как сообщает Marca, у президента каталонцев Хосепа Марии Бартомеу есть вопросы по поводу эффективности вложений, сделанных в последние два года.
По данным источника, из всех трансферов, на которые было потрачено в сумме 446 миллионов евро за последние два года, однозначно удачным в «Барселоне» признают покупку Самюэля Юмтити. А по приобретению Люка Диня, Пако Алькасера, Андре Гомеша, Усмана Дембеле, Йерри Мины, Дениса Суареса и Нелсона Семеду есть вопросы.
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