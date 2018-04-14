Ещё
Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел в уезде Юнцзин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел в уезде Юнцзин 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Юнцзин /пров. Ганьсу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел сегодня в Центре науки и техники уезда Юнцзин в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
Уезд Юнцзин /пров. Ганьсу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел сегодня в Центре науки и техники уезда Юнцзин в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
Уезд Юнцзин /пров. Ганьсу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел сегодня в Центре науки и техники уезда Юнцзин в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
Уезд Юнцзин /пров. Ганьсу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел сегодня в Центре науки и техники уезда Юнцзин в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь
ИА Синьхуа: последние новости
Вновь безрезультатно завершился второй раунд консультаций по новому правительству Италии Боксеры Узбекистана вышли в плей-офф турнира WSB Федерация футбола Таджикистана и Ассоциация футбола Узбекистана договорились о сотрудничестве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое11
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение