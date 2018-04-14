Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел в уезде Юнцзин

Уезд Юнцзин /пров. Ганьсу/, 13 апреля / Синьхуа / — Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел сегодня в Центре науки и техники уезда Юнцзин в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь

Уезд Юнцзин /пров. Ганьсу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел сегодня в Центре науки и техники уезда Юнцзин в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь

Уезд Юнцзин /пров. Ганьсу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел сегодня в Центре науки и техники уезда Юнцзин в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь

Уезд Юнцзин /пров. Ганьсу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел сегодня в Центре науки и техники уезда Юнцзин в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Бинь