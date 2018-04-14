Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Рубина» на матч 26-го тура чемпионата России. С первых минут у гостей сыграет полузащитник Вячеслав Подберезкин. Последний раз он выходил на поле 17 марта в игре 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:2). После этого он находился в лазарете. «Амкар»: Нигматуллин — Милькович, Конде, Занев, Идову — Эззатоллахи, Огуде, Рязанцев, Гащенков, Комолов — Оланаре. «Рубин»: Джанаев — Кузьмин, Гранат, Навас, Сорокин, Кудряшов — Нобоа, Коновалов, Подберезкин, Попов — Азмун. Матч «Амкар» — «Рубин» начнется в 11.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.