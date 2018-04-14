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«Амкар» — «Рубин». Подберезкин сыграет против пермяков с первых минут
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«Амкар» — «Рубин». Подберезкин сыграет против пермяков с первых минут 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Рубина» на матч 26-го тура чемпионата России. С первых минут у гостей сыграет полузащитник Вячеслав Подберезкин. Последний раз он выходил на поле 17 марта в игре 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:2). После этого он находился в лазарете. «Амкар»: Нигматуллин — Милькович, Конде, Занев, Идову — Эззатоллахи, Огуде, Рязанцев, Гащенков, Комолов — Оланаре. «Рубин»: Джанаев — Кузьмин, Гранат, Навас, Сорокин, Кудряшов — Нобоа, Коновалов, Подберезкин, Попов — Азмун. Матч «Амкар» — «Рубин» начнется в 11.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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