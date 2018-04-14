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Британская пресса: в России готовятся женские банды ультрас
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Британская пресса: в России готовятся женские банды ультрас 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Британских фанатов перед ЧМ-2018 шокируют женскими бандами ультрас в России.
Британское издание Express перед чемпионатом мира по футболу в России рассказало родоначальникам футбола о «варварских» бандах российских девушек, которые тайно тренируются в лесах избивать английских фанатов.
Материал построен вокруг видеоролика, запечатлевшего массовое побоище девушек в заснеженном лесу. Несмотря на жестокость, драка носила явно тренировочный характер. Молодые люди активно вмешивались в процесс, указывая дерущимся, куда и как надо наносить удары.
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В статье также указывается, что российские ультрас хорошо организованы и их можно найти в местной социальной сети «ВКонтакте».
Модератор одной из групп объявил: «Мы начали операцию „мундиаль“, работа уже идет полным ходом». Отправляющимся в Россию английским фанатам было предложено пойти в спортзал, чтобы подготовиться.
Читателей познакомили с различными женскими околофутбольными «конторами», одной из которых являются «Славянки».
Также британцам показали болельщицу московского ЦСКА Ольгу Кузькову, которая в 2015 году взяла приз «Мисс Обаяние» на конкурсе «Мисс РФПЛ». Позже девушку уличили в неонацизме и титул отозвали. На странице Ольги в соцсетях после конкурса были обнаружены записи и фотографии националистического, фашистского и антисемитского толка.
Ранее МИД РФ опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что «западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней, как к хозяйке этого спортивного мероприятия».
А также, что «особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года».
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