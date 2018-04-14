Видео. Мощный удар Халка помог «Шанхай СИПГ» победить в матче чемпионата Китая

В матче 6-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» принимал на своём поле «Хэбей Чайна Форчун». Встреча проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали У Лэй и бывший нападающий «Зенита» Халк, который отличился после мощного удара с пенальти. В составе гостей экс-форвард «Наполи» и «ПСЖ» Эсекьель Лавесси на 34-й минуте не смог реализовать 11-метровый.

«Шанхай СИПГ» (18 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата Китая после 6 туров. «Хэбей Чайна Форчун» (7) находится на десятой строчке.