Футбольный клуб «Зенит-2» уже прилетел в Нижний Новгород 

фото https://www.facebook.com/airportnn/posts/1749582771751987Футбольный клуб «Зенит-2» уже прилетел в Нижний НовгородВ Международный аэропорт Стригино прилетел футбольный клуб «Зенит-2».
Прилетев в новый терминал Международного аэропорта Стригино, команда отправилась на тренировочную базу.
Завтра в матче-открытии нового стадиона «Нижний Новгород» сразиться с нижегородским «Олимпийцем».
О клубе
Футбольный клуб «Зенит» основан в мае 1925 года как команда при Ленинградском металлическом заводе имени Сталина. С 1936 года клуб носил имя «Сталинец», а четыре года спустя обрел свое нынешнее название.
«Зенит» — единственная команда в Премьер-лиге, представляющая Санкт-Петербург. По оценкам независимых аналитиков, за сине-бело-голубых в городе болеют 60 процентов жителей, а около 80 процентов петербуржцев считают команду символом Северной столицы.
Проведенное в конце 2008 года исследование показало, что «Зенит» входит в десятку самых популярных клубов Европы, являясь при этом самой популярной командой постсоветского пространства.
«Зенит» является обладателем 16 трофеев: Кубка чемпионов (1984, 2007, 2010, 2012, 2015), национального Кубка (1944, 1999, 2010, 2016) и Суперкубка (1985, 2008, 2011, 2015), Кубка Премьер-лиги (2003), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (оба — 2008).
Генеральный спонсор клуба — открытое акционерное общество «Газпром». Фото 2.fc-zenit.ru