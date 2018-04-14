Футбольный клуб «Зенит-2» уже прилетел в Нижний Новгород

фото https://www.facebook.com/airportnn/posts/1749582771751987Футбольный клуб «Зенит-2» уже прилетел в Нижний НовгородВ Международный аэропорт Стригино прилетел футбольный клуб «Зенит-2».

Прилетев в новый терминал Международного аэропорта Стригино, команда отправилась на тренировочную базу.

Завтра в матче-открытии нового стадиона «Нижний Новгород» сразиться с нижегородским «Олимпийцем».

О клубе

«Зенит» — единственная команда в Премьер-лиге, представляющая Санкт-Петербург. По оценкам независимых аналитиков, за сине-бело-голубых в городе болеют 60 процентов жителей, а около 80 процентов петербуржцев считают команду символом Северной столицы.

Проведенное в конце 2008 года исследование показало, что «Зенит» входит в десятку самых популярных клубов Европы, являясь при этом самой популярной командой постсоветского пространства.