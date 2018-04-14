Ещё
Футбольный клуб «Зенит-2» уже прилетел в Нижний Новгород
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольный клуб «Зенит-2» уже прилетел в Нижний Новгород 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото https://www.facebook.com/airportnn/posts/1749582771751987Футбольный клуб «Зенит-2» уже прилетел в Нижний НовгородВ Международный аэропорт Стригино прилетел футбольный клуб «Зенит-2».
Прилетев в новый терминал Международного аэропорта Стригино, команда отправилась на тренировочную базу.
Завтра в матче-открытии нового стадиона «Нижний Новгород» сразиться с нижегородским «Олимпийцем».
О клубе
Футбольный клуб «Зенит» основан в мае 1925 года как команда при Ленинградском металлическом заводе имени Сталина. С 1936 года клуб носил имя «Сталинец», а четыре года спустя обрел свое нынешнее название.
«Зенит» — единственная команда в Премьер-лиге, представляющая Санкт-Петербург. По оценкам независимых аналитиков, за сине-бело-голубых в городе болеют 60 процентов жителей, а около 80 процентов петербуржцев считают команду символом Северной столицы.
Проведенное в конце 2008 года исследование показало, что «Зенит» входит в десятку самых популярных клубов Европы, являясь при этом самой популярной командой постсоветского пространства.
«Зенит» является обладателем 16 трофеев: Кубка чемпионов (1984, 2007, 2010, 2012, 2015), национального Кубка (1944, 1999, 2010, 2016) и Суперкубка (1985, 2008, 2011, 2015), Кубка Премьер-лиги (2003), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (оба — 2008).
Генеральный спонсор клуба — открытое акционерное общество «Газпром». Фото 2.fc-zenit.ru
Нижегородская правда: последние новости
6-летний мальчик из Нижнего Новгорода знает таблицу Менделеева лучше всех Юрий Гагарин в городе Горьком Аргентина в ближайшее время начнет прорабатывать вопросы образовательного сотрудничества с Нижегородской областью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым7
Липницкая опубликовала откровенное фото102
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение