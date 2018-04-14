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Самая страшная трибуна ЧМ-2018. Завтра на ней будут сидеть фанаты «Спартака». Видео
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Самая страшная трибуна ЧМ-2018. Завтра на ней будут сидеть фанаты «Спартака». Видео 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
В воскресенье на новой арене в Екатеринбурге состоится второй тестовый матч. В нем сыграют «Урал» и "Спартак". Стадион знаменит своими временными трибунами за воротами — металлические конструкции выделяются на общем фоне и выглядят устрашающе.
Завтра на одной из них будут сидеть фанаты красно-белых. Сегодня на арене побывал корреспондент «СЭ», и заснял вид с самой верхней точки. (Михаил ГОНЧАРОВ)
— По степени надежности временные трибуны превосходят даже железобетонные аналоги внутри чаши, — уверяют строители pic.twitter.com/lmaPa1X63o
— Mike Goncharov (@gribo4ki) 14 апреля 2018 г.
Подъем на временные трибуны в Екб. Фитнес-зарядка) pic.twitter.com/xL0WsbFFdG
— Mike Goncharov (@gribo4ki) 14 апреля 2018 г.
Вид с верхней точки временных трибун. pic.twitter.com/WiAFtsZnWG
— Mike Goncharov (@gribo4ki) 14 апреля 2018 г.
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