Сегодня в Архангельске стартует чемпионат по сбору вторсырья «ЭкоБатл»

С 14 по 22 апреля в шестой раз в Архангельске пройдет сбор вторсырья. За эту неделю все, кто хотел бы дать мусору вторую жизнь, смогут сделать это, поучаствовав в «ЭкоБатле». Во второй раз чемпионат удалось вывести на областной уровень, сообщают организаторы — активисты экологического движения «42».

В «ЭкоБатле-2018» смогут принять участие как индивидуальные участники («легкий вес»), так и команды («командный вес»). В этом году соревнование пройдет только в двух номинациях: «макулатура» и «пластик», но планируются и нововведения.

— Так как в Архангельске чемпионат проводится не первый год, мы решили добавить в него новый формат участия — «дворовый». В Архангельске в качестве команд-участников мы будем регистрировать команды многоквартирных домов, а также вводим зачет «тяжелый вес», где мы предлагаем посоревноваться в сдаче вторсырья организациям, предприятиям и учреждениям — сообщает координатор «42» Анастасия Кочнева. — Победители этих двух зачетов в Архангельске получат в качестве приза облагораживание прилегающей территории — это может быть озеленение, новые скамейки, тротуарная плитка и т. п.

Приниматься будет только вторсырье, которое в дальнейшем пойдет на переработку. В номинации «макулатура» — коробки, книги без обложек, газеты, журналы, использованные тетради, офисная бумага (вся макулатура должна быть упакована в коробки, пакеты или перевязана). В номинации «пластик» принимают пластиковые бутылки, канистры, упаковки из-под бытовой химии, различные виды пленки и упаковки с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6.

Во всех муниципальных образованиях, где проводится чемпионат, с 14 по 22 апреля по выходным желающих поучаствовать на местах приема вторсырья будут ждать волонтеры. В сборе вторсырья в этом году принимают участие 10 муниципальных образований: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Онежский муниципальный район, «Уемский» МО, «Урдомское» МО, «Октябрьское» МО, «Талажское» МО, «Заостровское» и «Приморское» МО.

Пункты приема вторсырья в Архангельске будут работать с 14 до 17 часов 14–15 апреля и 21–22 апреля по адресам:

МКЦ «Луч» (Первомайская, д. 3);

коворкинг «42» (пр. Никольский, д. 15, строение 2, 2-й этаж);

общежитие № 9 САФУ (ул. Кутузова, д. 6);

МКЦ «Луч» филиал № 3 клуб «Космос» (пр. Ленинградский, д. 165, корп. 2);

пр. Чумбарова-Лучинского (напротив дома 38).

Итоги экобитвы организаторы подведут 27 апреля.