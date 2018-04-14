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Путин назвал мастерство и волю к победе визитной карточкой турнира по дзюдо
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Путин назвал мастерство и волю к победе визитной карточкой турнира по дзюдо 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 14 апреля. Президент России Владимир Путин приветствовал участников московского международного турнира по дзюдо среди полиции и армии. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.
"Приветствую вас на XII Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии. Сегодня в Москве вновь встречаются сильнейшие единоборцы из разных стран — сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, спасатели. Зрелищные, напряженные поединки, мастерство, характер и воля претендентов на победу по праву являются визитной карточкой турнира, способствуют росту его популярности. Благодаря таким ярким, масштабным праздникам все больше людей, молодежи узнают о дзюдо, увлекаются его красотой, эстетикой и философией, идут в спорт", — отмечается в телеграмме.
Путин добавил, что участники турнира помогают сохранять память о героизме и мужестве их коллег, исполнивших служебный долг ценой собственной жизни.
"Поддерживаете семьи погибших сотрудников. Столь благородное дело достойно самого глубокого уважения. Уверен, что нынешний XII международный турнир пройдет с успехом. Желаю его участникам удачи, а зрителям — добрых и незабываемых впечатлений", — подытожил глава государства.
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