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Светлана Ишмуратова: Устюгов золотую медаль в 2010 году, и вот спустя восемь лет его начинают поливать грязью
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Светлана Ишмуратова: Устюгов золотую медаль в 2010 году, и вот спустя восемь лет его начинают поливать грязью 

Советский спорт 2 часа назад
— Странный какой-то у WADA подход: Женя выиграл золотую медаль в 2010 году, и вот спустя восемь лет спортсмена вдруг начинают поливать грязью. Человек уже давно не соревнуется, работает по другому направлению.
Все это очень неприятно. Ведь эти пробы на Олимпийских играх были проверены, получили отрицательную оценку — что сейчас они нашли? Биологический паспорт с аномальными показателями? А раньше почему они не поднимали этот вопрос? Раньше были нормальные показатели, и вдруг годы спустя все не так? У нас что, во всем мире биологические показатели снизились? Не понимаю ничего.
Мне уже просто противно смотреть на все эти истории. Опять что-то стараются нарыть против нас, против российского спорта. С одним не получается — давайте с другим, может быть, хоть что-то выйдет из этого. Не получится с Устюговым, будут искать нового виновного. Дай Бог, чтобы с Жени всю эту грязь смыли, чтобы все завершилось благополучно. Потому что обвинения не подкреплены фактами — это главное, — цитирует Ишмуратову Sportbox.ru.
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