Исполнительный директор «Амкара»: «Мы не играли на своем поле из-за нерадивых сотрудников»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов перед началом матча 26-го тура чемпионата России против «Рубина» отметил, стадион «Звезда» полностью готов к проведению встречи. Он ожидает увидеть на игре порядка восьми тысяч болельщиков.

— «Пермь» не из-за поля пропускала матчи, а из-за нерадивых сотрудников, — сказал Маслов в эфире телеканала «Наш футбол». — Надеюсь, наш город еще не пропустил весну. Поле великолепное, так оценили и команды и судьи. Все готово и ничего не помешает игре. Погода благоволит, хорошо, что играем в 13.30 по пермскому времени. На огородах снег еще не растаял. Надеюсь, что на игре будет тысяч восемь. Кстати, футбол в Перми надо транслировать по-другому. Надо показывать другую трибуну, та которая под крышей. Там всегда четыре тысячи сидят. В следующем сезоне хочу поменять показ. Все скептикам хочется доказать, что у нас ходят на футбол, команда своей игрой это доказывает.