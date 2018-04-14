Ещё
Исполнительный директор «Амкара»: «Мы не играли на своем поле из-за нерадивых сотрудников»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исполнительный директор «Амкара»: «Мы не играли на своем поле из-за нерадивых сотрудников» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов перед началом матча 26-го тура чемпионата России против «Рубина» отметил, стадион «Звезда» полностью готов к проведению встречи. Он ожидает увидеть на игре порядка восьми тысяч болельщиков.
— «Пермь» не из-за поля пропускала матчи, а из-за нерадивых сотрудников, — сказал Маслов в эфире телеканала «Наш футбол». — Надеюсь, наш город еще не пропустил весну. Поле великолепное, так оценили и команды и судьи. Все готово и ничего не помешает игре. Погода благоволит, хорошо, что играем в 13.30 по пермскому времени. На огородах снег еще не растаял. Надеюсь, что на игре будет тысяч восемь. Кстати, футбол в Перми надо транслировать по-другому. Надо показывать другую трибуну, та которая под крышей. Там всегда четыре тысячи сидят. В следующем сезоне хочу поменять показ. Все скептикам хочется доказать, что у нас ходят на футбол, команда своей игрой это доказывает.
Матч «Амкар» — "Рубин" начнется в 11.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
Спорт-Экспресс: последние новости
Фреди Бобич: "Бавария" поступила нечестно" Андер Эррера: "Не знаю, продлю ли контракт с "МЮ" "Амкар" - "Рубин". Подберезкин сыграет против пермяков с первых минут
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым7
Липницкая опубликовала откровенное фото102
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение