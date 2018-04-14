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Кирьяков: «Пора доверить „Зенит“ российскому тренеру»
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Кирьяков: «Пора доверить „Зенит“ российскому тренеру» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Экс-нападающий сборной России и бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков выразил мнение, что после расставания с итальянцем Роберто Манчини «Зенит» должен сделать ставку на россиянина.
«Пришло ли время доверить «Зенит» российскому тренеру? На мой взгляд, пора. Только ни от российского, ни от иностранного специалиста нельзя ждать чудес. Нужно время, чтобы создать команду. При этом «своего» тренера болельщики будут воспринимать лучше. Просто нужно предоставить ему некий кредит доверия.
Думаю, что какие-то решения принимаются уже сейчас, но обнародовать их никто не будет. Мы можем только гадать о планах Манчини, но топ-менеджеры «Зенита» о них совершенно точно уже знают», — цитирует Кирьякова.
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