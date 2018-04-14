Видео. Два голевых паса экс-форварда «Кубани» принесли победу «Лос-Анджелесу»

В матче 6-го тура регулярного чемпионата MLS «Ванкувер Уайткэпс» принимал на своём поле «Лос-Анджелес». Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Карлос Вела и Диего Росси. В обоих случаях результативными передачами отметился бывший нападающий «Кубани» Маркос Уренья

«Лос-Анджелес» (9 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции MLS. «Ванкувер» (10) находится на второй строчке.