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Видео. Два голевых паса экс-форварда «Кубани» принесли победу «Лос-Анджелесу»
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Видео. Два голевых паса экс-форварда «Кубани» принесли победу «Лос-Анджелесу» 

Чемпионат.com 2 часа назад
В матче 6-го тура регулярного чемпионата MLS «Ванкувер Уайткэпс» принимал на своём поле «Лос-Анджелес». Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Карлос Вела и Диего Росси. В обоих случаях результативными передачами отметился бывший нападающий «Кубани» Маркос Уренья.
«Лос-Анджелес» (9 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции MLS. «Ванкувер» (10) находится на второй строчке.
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