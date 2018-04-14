Колосков призвал не реагировать на сообщения британских СМИ о расизме 

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что не нужно реагировать на публикации СМИ о проявлениях расизма во время матча Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал».
«На такие публикации даже реагировать не надо. Реагировать необходимо только на официальные заявления делегата УЕФА, если он отметил в рапорте, что подобные инциденты были. Но, как писали, УЕФА проявлений расизма не отметил, так что и реагировать не стоит», — цитирует Колоскова РИА Новости.
Он добавил, что любая реакция с российской стороны только на руку зарубежным изданиям.
Ранее фанаты ЦСКА опровергли обвинения в расизме на матче Лиги Европы с «Арсеналом».