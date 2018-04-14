Колосков призвал не реагировать на сообщения британских СМИ о расизме

«На такие публикации даже реагировать не надо. Реагировать необходимо только на официальные заявления делегата УЕФА , если он отметил в рапорте, что подобные инциденты были. Но, как писали, УЕФА проявлений расизма не отметил, так что и реагировать не стоит», — цитирует Колоскова РИА Новости

Он добавил, что любая реакция с российской стороны только на руку зарубежным изданиям.

Ранее фанаты ЦСКА опровергли обвинения в расизме на матче Лиги Европы с «Арсеналом».