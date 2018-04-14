Как Красное знамя стало флагом российского государства

Ровно 100 лет назад флагом Российской республики стало Красное знамя. Соответствующий декрет был принят ВЦИК РСФСР. Красное полотнище стало символом революции задолго до событий 1917 года, однако 14 апреля 1918 года оно приобрело официальный статус. После 1991-го в Россию вернулся бело-сине-красный триколор, однако алый стяг сохранился в государственной символике как Знамя Победы. О цвете революции — в материале RT.

Первое время к вопросам символики большевики относились безразлично: красное знамя они использовали скорее по революционной традиции, а герба у Советской России не было до июля 1918 года.

Однако с началом советского государственного строительства стало понятно, что отсутствие официальной символики создаёт множество проблем, особенно в таких структурах, как армия.

Инициатива утвердить новый государственный флаг исходила от главного партийного бюрократа — Якова Свердлова . Большевики считали его лучшим организатором, именно поэтому Свердлов возглавил президиум ВЦИК.

8 апреля 1918 года Свердлов предложил признать Красное знамя революции государственным флагом Советской России. Инициативу поддержали, и спустя шесть дней, 14 апреля, был опубликован декрет о флаге Российской республики.

«Вплоть до апреля 1918 года официальным флагом социалистической республики продолжал оставаться бело-сине-красный флаг, принятый ещё Временным правительством. Хотя он почти не использовался, были случаи, когда его вывешивали наравне с революционными красными знамёнами», — рассказал в беседе с RT историк, член Геральдического совета при президенте РФ Станислав Думин.

«Красные» традиции

Коммунисты , аргументируя цвет нового знамени, ссылались на средневековую Персию, где в конце VIII века произошло Восстание краснознамённых. Однако оно не имело никакого отношения к революционному движению, поскольку носило исключительно религиозный характер.

Красный цвет как революционный символ получил распространение в эпоху Великой французской революции, когда левые радикалы (якобинцы, пришедшие к власти на волне революционного террора 1793—1794 годов) активно использовали красный фригийский колпак как одну из эмблем республики, а красное знамя — как символ крови мучеников революции.

В XIX веке красный флаг окончательно утвердился в качестве революционного символа. А поскольку главными революционерами в это время стали социалисты и анархисты, именно они присвоили себе право на красное знамя, которое отныне поднималось там, где вспыхивали восстания против власти.

В мае 1831 года в уэльском городе Мертир-Тидвилле рабочие подняли мятеж против английских властей. Они поддерживали движение чартистов, выступая против роста безработицы и сокращения заработной платы.

В 1832 году красный флаг поднимают в Париже на похоронах видного либерального политика генерала Ламарка. Алое знамя с надписью «Свобода или смерть» стало символом республиканцев в последовавшей вскоре революции 1832 года. Впрочем, её быстро подавил король Луи-Филипп, а за красным флагом утвердилась репутация символа бунтовщиков.

«Революционным красный флаг сделали политики. Ранее красный цвет широко применялся в гербах и знамёнах европейских государств — от Англии до Швейцарии. Но с XIX века красный флаг становится символом революционного движения, и именно в таком качестве его приняли большевики», — рассказал в интервью RT Думин.

Символ революции

Во время революции 1848 года французские коммунисты попытались сделать красное знамя государственным флагом республики, провозглашённой 25 февраля. Но временное правительство во главе с Альфонсом де Ламартином убедило народ в необходимости сохранить трёхцветное знамя, ставшее символом французской нации. Компромиссным решением, отвечающим требованию радикалов, стала красная розетка — её добавили на флаг как знак революции. Эти события увековечил художник Филиппото, изобразивший на своей картине защищающего трёхцветный флаг Ламартина на ступенях парижского муниципалитета.

С марта по май 1871 года в Париже действовало революционное правительство. Столица Франции после массового недовольства поражением в войне с Пруссией стала оплотом наиболее радикальных сил: большинство депутатов созданного революционерами правительства — коммуны — были социалистами и анархистами. И разумеется, они подняли красный флаг, под которым сражались против войск правительства Франции, сформированного национальным собранием. Но коммуна была подавлена, и алое знамя снова оказалось вне закона.

Зато красный флаг всё чаще можно было увидеть во время рабочих забастовок и митингов. Так он «дошёл» и до Российской империи, появившись на первой политической демонстрации у Казанского собора в 1876 году. Вскоре красный цвет стали использовать левые и либеральные российские оппозиционеры. Представители конституционных демократов шли под красным знаменем не менее охотно, чем социалисты.

После образования РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия) красный флаг приняли и социал-демократы — как большевики, так и меньшевики. Красное знамя поднималось в дни революции 1905-го, а после февральской революции 1917 года стало главным символом радикальных перемен, в то время как государственный триколор постепенно отходил на второй план.

«Интересно, что красный флаг был принят в качестве государственного в Третьем рейхе, где правящая нацистская партия считалась социалистической и поэтому использовала традиционный цвет флага рабочего движения, добавив к нему партийную эмблему — свастику. Есть информация, что жители немецких городов, сдаваясь нашей армии, спарывали с нацистских флагов круг со свастикой и вывешивали красные полотнища на своих домах», — рассказал Думин.

Однако у пришедших к власти большевиков монополии на красный флаг не было. Если белое движение выбрало в качестве своего знамени отвергнутый коммунистами триколор, то представители левого антибольшевизма сохраняли верность красному цвету. В июне 1918 года в Самаре собрался комитет членов Учредительного собрания, разогнанного большевиками. Эсеры , захватившие в нём лидерство, выступили против своих недавних союзников большевиков под красными знамёнами.

Ижевско-Воткинское рабочее восстание против большевистской диктатуры тоже проходило под красными флагами. А сформированные восставшими Ижевская и Воткинская дивизии прошли всю Гражданскую войну в войсках адмирала Колчака. Они приняли символику белых армий, но до конца войны уходили в бой под звуки «Интернационала».

Знамя Победы

В советское время бытовало мнение, что красные флаги широко использовались в Древней Руси и Московском государстве. Однако современные историки считают это заблуждением. Древние стяги чаще всего делались разноцветными, богато вышивались золотой и серебряной нитью. Красный цвет никогда не был главенствующим, хотя и применялся широко, поскольку является ярким и виден издалека. В русских летописях нет упоминаний о цвете знамён древнерусских князей, но обязательно указывается, что они украшались изображениями святых. Тем не менее эксперты говорят о прямой связи красного знамени с русской военной традицией.

«Красный цвет присутствовал и на древнерусских знамёнах, знамени ополчения Минина и Пожарского, а в XVIII—XIX веках стал одним из главных цветов полковых знамён русской императорской армии», — отметил Думин.

Красный флаг был первоначально принят как государственный в РСФСР, а затем, после образования СССР, он стал символом молодой советской республики. Распространение левой идеологии после Второй мировой войны привело к власти коммунистов во многих странах мира — и красным знаменем «вооружился» целый ряд государств.

«Для России красное знамя — в первую очередь Знамя Победы, именно в таком качестве оно включено в современную символику нашего государства. К тому же для большинства наших граждан красный флаг связан с воспоминаниями о прошлом. Часто он становится символом ностальгии по успехам и достижениям СССР», — считает Думин.

По словам эксперта, в 1990 году после выборов депутатов Верховного Совета РСФСР начались поиски новых символов России.

«И депутаты обратились к бело-сине-красному флагу, который в то время уже активно использовался на митингах и демонстрациях как символ демократической России. Первоначально большинство депутатов были не готовы поддержать символ, ещё недавно считавшийся контрреволюционным, но после августовских событий 1991 года петровский флаг вновь стал государственным флагом России», — резюмировал Думин.