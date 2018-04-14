Минниханов и Чернышенко подписали меморандум о проведении Недели звезд хоккея в Татарстане

КАЗАНЬ, 14 апреля. / ТАСС /. Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко подписали меморандум о проведении Недели звезд хоккея в Казани, Альметьевске и Нижнекамске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я подчеркиваю, что это Неделя звезд хоккея, которая пройдет в Республике Татарстан, впервые будет проводиться не в формате одного города, а именно в формате всей республики. Только такая развитая инфраструктура, как в Татарстане, где хоккей любим и популярен, позволяет провести Неделю хоккея в трех городах", — сказал Чернышенко после подписания меморандума.

По словам Минниханова, республика сделает все возможное, что провести событие на самом высоком уровне. «На самом деле хоккей всегда был, есть и останется основным видом спорта. Много у нас видов спорта, но хоккей — особый. Это будет прекрасный праздник, мы сделаем все, чтобы дальше нашим коллегам было сложно этот уровень держать», — сообщил он журналистам.

Матч звезд КХЛ проводится с 2009 года. Ранее он дважды проходил в Москве и по разу в Минске, Санкт-Петербурге, Риге, Челябинске, Братиславе, Сочи и Уфе. С 2017 года Матч звезд проводится в формате противостояния четырех дивизионов КХЛ.