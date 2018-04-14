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Евсеев: «Наши доктора сделали невозможное, поставив Занева на ноги»
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Евсеев: «Наши доктора сделали невозможное, поставив Занева на ноги» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча с "Рубином" в эфире канала «Наш Футбол».
— Каково самочувствие Петара Занева, готов ли он к игре?
— Практически наши доктора сделали невозможное, потому что в начале был диагноз не столь утешительный, но наши врачи с ним не согласились, провели повторное обследование. На сегодняшний день его поставили на ноги, и он сегодня в составе.
— Вопрос по футбольному полю. Насколько оно готово и может ли создать проблемы вам и сопернику?
— Комиссия же приняла поле, значит, оно готово и в хорошем состоянии.
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