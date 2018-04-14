На базе ТОВВМУ пройдет открытый чемпионат Владивостока по акватлону

Чемпионат организует спортивный комитет Тихоокеанского флота (ТОФ) и Федерация подводного спорта Приморского края.

В бассейне Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова пройдут спортивные соревнования в рамках открытого чемпионата Владивостока по акватлону.

Чемпионат организует спортивный комитет Тихоокеанского флота (ТОФ) и Федерация подводного спорта Приморского края.

В первенстве будут принимать участие более 50 спортсменов, представляющих в том числе и ТОФ.

Любители этого вида спорта уже имеют достаточный опыт участия в соревнованиях, поскольку турнир проводится четвертый год подряд и стал традиционным для города. Участники хорошо знают своих соперников и смогли выработать свою тактику ведения борьбы, что делает подводные поединки более зрелищными.

Победители соревнования будут награждены грамотами, медалями и ценными призами.