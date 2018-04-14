Фото со Всемирного чемпионата бород и усов 2015

Больше 350 мужчин всех возрастов с разных уголков Земли приехали в австрийский город Леоганг на Всемирный чемпионат бород и усов 2015. Цель этого мероприятия — найти и вручить награды обладателям самой шикарной растительности на лице. Участники состязались в 18 различных категориях.

Сюда приезжают со всего мира, чтобы показать свои заботливо выращенные усы или бороду

Существует даже Всемирная ассоциация бородачей и усачей, которая и назначает организаторов этого конкурса

В этом году такая честь предоставилась Восточно-Баварскому клубу бородачей

Все участники были поделены на три главные группы: обладатели одних усов, одной бороды и усато-бородатые

Среди категорий были «Усы Дали», «Английские усы» и многое другое

В каждой группе присутствовала вольная категория, которая предусматривала абсолютную креативность

В некоторых номинациях состязающиеся могли пользоваться средствами для укладки

В других же это было категорически запрещено

Как видите, участники конкурса очень отличались друг от друга

Некоторые демонстрировали консервативный стиль

В то время как другие старались выглядеть более зрелищно и эпатажно

Победители выбирались судьями по таким критериям, как креатив, красота и густота

Предыдущий конкурс проходил в 2013 году в Германии

А следующий чемпионат 2017 года состоится в США Перед вами один из самых преданных поклонников фестиваля с запоминающейся бородой в форме звезды

Как вы уже поняли, официальный всемирный конкурс организовывается раз в 2 года, но похожие мероприятия регулярно происходят по всему миру

Например, уже в ноябре этого года состязание бородачей будет происходить в Бруклине