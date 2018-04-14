«Амкар» нашел виновных в проведении домашних матчей клуба в других городах

"Амкар" не из-за газона проводил матчи на чужом поле, а из-за нерадивых сотрудников. Надеюсь, наш город еще не полностью пропустил весну.

Поле великолепное — такое мнение высказали и команды, и судьи. Все готово, игре ничего не помешает", — заявил исполнительный директор пермяков в эфире телеканала «Матч ТВ».