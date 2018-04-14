В Ростове к ЧМ-2018 начали строить центр по содержанию безнадзорных животных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. / ТАСС /. Временную инфраструктуру нового центра для содержания безнадзорных животных начали строить в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу, сообщил ТАСС заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков. Строительство центра завершится после ЧМ-2018, во время чемпионата он будет работать вполовину мощности.

"Субботник (проходит), порядка 200 человек участвуют из разных органов исполнительной власти. Задача, какая сегодня стоит, — расчистить часть этого участка, участок большой — всего 3 га, нам необходимо расчистить сегодня 1,5 га как минимум для того, чтобы в дальнейшем подготовить эту территорию для установки вольеров для животных и временных сооружений для обслуживающего персонала. Да, началось строительство", — сказал Былков.

По его словам, до чемпионата мира власти региона в рамках первого этапа реализации проекта успеют огородить этот участок, поставить сооружения для персонала — бытовки, а также вольеры на 700 бездомных животных. «Параллельно будет идти проектирование уже капитального строительства расширенной базы центра бездомных животных», — добавил Былков, уточнив, что новый приют рассчитан на 1,5 тысячи безнадзорных животных.

На содержание животных в этом году из городского бюджета выделили более 10 млн рублей, из областного на строительство временных сооружений приюта и на последующее содержание животных — 36 млн рублей, пояснил замминистра.

Ранее сообщалось, что сейчас в Ростове-на-Дону работает один приют, рассчитанный на 300 бездомных животных. Как ранее сообщал ТАСС Былков, этого недостаточно, поэтому власти региона и городская администрация решили построить новый современный центр.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Ростове-на— Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.