Маркос Алонсо: «В следующем сезоне мы всё исправим и будем бороться за все трофеи»

"Я ценю их любовь и поддержку в этот сложный момент сезона. Они просто должны знать, что мы очень стараемся и делаем все, что можем, и мы уже работаем над ошибками, которые совершали в этом году. Мы вернемся еще более сильными.

Я очень переживаю, потому что вижу, что болельщики страдают вместе с командой, что у них болит сердце, они этого не заслуживают, но надеюсь, мы сможем подарить им трофей Кубка Англии в конце сезона, а в следующем сезоне мы все исправим, прибавим и будем бороться за все трофеи.

Я чувствую прилив сил, когда слышу свое имя с трибун. Всегда приятно, когда они поддерживают команду, и я всегда стараюсь отплатить им за их любовь и поддержку хорошей игрой и успехами на поле.

Мы должны выкладываться полностью до конца сезона, и если еще возможно пробиться в четверку, мы должны постараться это сделать, и конечно, мы имеем шанс выиграть трофей — Кубок Англии — и нам необходимо выложиться больше, чем на 100 процентов, чтобы выиграть его", — цитирует Алонсо официальный сайт «Челси».