FedEx разработала смарт-очки для помощи пилотам в чрезвычайных ситуациях

Помимо высокой психологической нагрузки, которую испытывают пилоты во время обычных полетов, они еще иногда оказываются в экстремальных, опасных для жизни ситуациях. Одна из них — задымление кабины. Мировой лидер в области логистики, почтовых и курьерских услуг компания FedEx совместно с компанией Osterhout Design Group, известной своими разработками в области технологий расширенной реальности, ведут работу по созданию гибридной системы, состоящей из смарт-очков SAVED (Smoke Assured Vision Enhanced Display) и кислородной маски. На эти очки будут проецироваться данные от внешних камер самолета, что позволит пилотам уверенно действовать в аварийных ситуациях при задымлении кабины.

По словам представителей Osterhout Design Group, новая система проста в установке и эксплуатации. Обычно, умные очки очень громоздки, но в сочетании с кислородной маской они выглядят весьма компактно.

Неудивительно, что первым (и пока единственным) заказчиком системы стала сама компания FedEx. В ней уже давно используются смарт-очки SAVED для обучения пилотов. Не исключено, что и другие компании, занятые в сфере курьерских, почтовых услуг и авиаперевозок воспользуются данной системой, что поможет избежать катастроф.