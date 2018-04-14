Стали известны сроки демонтажа временных трибун «Екатеринбург-Арены» 

Генеральный директор генподрядчика реконструкции «Екатеринбург-Арены» рассказал о сроках демонтажа построенных к чемпионату мира — 2018 временных трибун. Его слова приводит ТАСС.
"Демонтаж временных трибун будет произведен не в рамках федерального бюджета. Стадион будет передан в региональную казну, а затем Свердловская область примет решение о демонтаже трибун и перемещении их в другое место.
Процедура передачи — это дело не быстрое, поэтому до конца года стадион будет в таком виде, с временными трибунами", — сказал Уфимцев.
Временные трибуны на стадионе выходят за контур закрытой части стадиона, после их демонтажа вместимость уменьшится с 35 до 23 тыс. зрителей. Первый матч на реконструированном стадионе прошел 1 апреля, «Урал» принимал «Рубин». 15-го числа «шмели» на обновленном стадионе сыграют с московским "Спартаком".