Стали известны сроки демонтажа временных трибун «Екатеринбург-Арены»

Генеральный директор генподрядчика реконструкции «Екатеринбург-Арены» рассказал о сроках демонтажа построенных к чемпионату мира — 2018 временных трибун. Его слова приводит ТАСС

"Демонтаж временных трибун будет произведен не в рамках федерального бюджета. Стадион будет передан в региональную казну, а затем Свердловская область примет решение о демонтаже трибун и перемещении их в другое место.

Процедура передачи — это дело не быстрое, поэтому до конца года стадион будет в таком виде, с временными трибунами", — сказал Уфимцев.