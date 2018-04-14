Ещё
Стали известны сроки демонтажа временных трибун «Екатеринбург-Арены»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны сроки демонтажа временных трибун «Екатеринбург-Арены» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор генподрядчика реконструкции «Екатеринбург-Арены» рассказал о сроках демонтажа построенных к чемпионату мира — 2018 временных трибун. Его слова приводит ТАСС.
"Демонтаж временных трибун будет произведен не в рамках федерального бюджета. Стадион будет передан в региональную казну, а затем Свердловская область примет решение о демонтаже трибун и перемещении их в другое место.
Процедура передачи — это дело не быстрое, поэтому до конца года стадион будет в таком виде, с временными трибунами", — сказал Уфимцев.
Временные трибуны на стадионе выходят за контур закрытой части стадиона, после их демонтажа вместимость уменьшится с 35 до 23 тыс. зрителей. Первый матч на реконструированном стадионе прошел 1 апреля, «Урал» принимал «Рубин». 15-го числа «шмели» на обновленном стадионе сыграют с московским "Спартаком".
Газета.Ru: последние новости
Вице-президент WADA призвала к независимому аудиту из-за "российского кризиса" "Амкар" нашел виновных в проведении домашних матчей клуба в других городах Легендарный немецкий вратарь Кан: Буффону стоило завершить раньше
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым7
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение