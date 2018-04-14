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Источник: Пробы всех 60 кандидатов в сборную России на ЧМ-2018 дали отрицательный результат
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Источник: Пробы всех 60 кандидатов в сборную России на ЧМ-2018 дали отрицательный результат 

Спорт-Экспресс 1 час назад
По информации анонимного телеграм-канала «Мутко против», РУСАДА проверила на допинг 60 игроков, которые претендуют на место в сборной России на чемпионат мира-2018. Сообщается, что все допинг-пробы оказались «кристально чистыми», а следовательно дали отрицательный результат.
Отмечается, что к первоначальным 56 игрокам добавились еще четверо: защитники «Тосно» Виталий Шахов и Евгений Чернов, а также вратарь Александр Беленов и полузащитник Дмитрий Стоцкий из «Уфы».
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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