Татарстан и КХЛ подписали соглашение о проведение Недели Звезд Хоккея

В рамках рабочего визита в Казань Дмитрия Чернышенко состоялась подписание соглашения о проведении одного из главных событий следующего хоккейного сезона. Впервые информация об этом была официальна озвучена на заседании Совета директоров КХЛ в конце марта.

В рамках встречи Дмитрий Чернышенко вручил Рустаму Минниханову сертификат, подтверждающий право Татарстана на проведение одного из самых зрелищных хоккейных мероприятий.

Решение о предоставлении Татарстану права проведения Недели Звезд Хоккея 2019 было принято после изучения поступивших заявок от четырех городов-кандидатов — помимо Казани это были Омск, Магнитогорск и Хельсинки.

Дмитрий Чернышенко, президент — председатель правления ООО КХЛ: «Татарстан приложил все усилия, чтобы победить в этом конкурсе. Среди четырех городов Казань была самым сильным кандидатом и оставила далеко позади себя Хельсинки и другие города-кандидаты. Основные критерии, по которым был выбран Татарстан, это государственная поддержка, уровень инфраструктуры и желание болельщиков. Здесь также очень известная хоккейная школа, представлена вся вертикаль — два клуба КХЛ, есть команды ВХЛ и МХЛ, детский хоккей развит. Мы уверены, что праздник, который мы делаем вместе с Татарстаном, запомнится и установит новые рекорды, которые будет очень сложно преодолевать — планка здесь всегда поднята высоко.

Республика предложила провести праздничные мероприятия сразу в трех городах, где хоккей любим и популярен: Казань, Нижнекамск и Альметьевск. Старт Недели Звезд будет дан в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок Вызова МХЛ и Матч Звезд ЖХЛ. Звездный уикенд КХЛ примет Казань — 19 и 20 января на » Татнефть арене» состоятся Мастер-Шоу и Матч Звезд КХЛ. Кроме того, праздничные мероприятия для болельщиков пройдут в эти дни и в Альметьевске.

«Хоккей всегда был, есть и останется основным видом спорта. У нас много видов спорта, но хоккей для нас особенный: по инфраструктуре, по составу наших команд, по их участию в турнирах. Это событие даст серьезный толчок развитию и повысит авторитет и внимание к хоккею в республике. Неделю звезд хоккея мы очень ждем, это будет прекрасный праздник», — сказал Рустам Минниханов.