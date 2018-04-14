РУСАДА проверило всех кандидатов в сборную России на ЧМ-2018 

РУСАДА проверило всех кандидатов в сборную России на чемпионат мира 2018 года, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Сообщается, что все допинг-пробы оказались «кристально чистыми», дав отрицательный результат.
Всего в списке претендентов значатся 60 имен. К первоначальным 56 игрокам добавились еще четверо: защитники «Тосно» Виталий Шахов и Евгений Чернов, а также вратарь Александр Беленов и полузащитник Дмитрий Стоцкий из «Уфы».
Черчесов включил 55 футболистов в список кандидатов на участие в ЧМ-2018
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.