РУСАДА проверило всех кандидатов в сборную России на ЧМ-2018

РУСАДА проверило всех кандидатов в сборную России на чемпионат мира 2018 года, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Сообщается, что все допинг-пробы оказались «кристально чистыми», дав отрицательный результат.

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Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.