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Фанатов накажут за расизм в Санкт-Петербурге
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Россия — Франция — 1:3. Фанатов накажут за расизм в Санкт-Петербурге 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Коротко о главной теме дня.

1. О чём речь?

27 марта сборная России провела товарищеский матч против французов в Санкт-Петербурге (1:3). После игры фотограф AFP рассказал, что слышал обезьянье уханье от фанатов в адрес Дембеле, идущего подавать угловой. Кроме того, в трансляции отчётливо слышно, как несколько человек «ухают» в адрес Погба, когда таймер показывал 72 минуты 42 секунды. Выкрики слышал и корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, который находился во время матча у поля.

2. «Уханье» — это точно расизм?

Да. Гул «уууу» и ритмичное «у-у-у-у» имеют принципиально разные трактовки. Одно является допустимым, другое — нет. Этим руководствуются, как международные организации (в том числе ФИФА), так и наш РФС (а точнее КДК РФС).

3. Как это расследуют?

Если называть вещи своими именами, то расследование ведёт не столько ФИФА, сколько российское МВД. Со стороны ФИФА и РФС был сформулирован запрос. Именно расследованием уполномочены заниматься как раз российские службы правопорядка. К их большому сожалению билеты на Россия — Франция продавались без fan id. Эта система позволила бы намного быстрее идентифицировать «ухающих» фанатов. Хотя и так можно вычислить болельщиков. На стадионах ЧМ-2018 камеры безопасности покрывают 100% трибун.

4. Что говорят те, кто должны говорить?

Исполнительный директор FARE («Футбол против расизма в Европе») Пиара Поуар рассказала «Чемпионату»:
— Несомненно в России присутствует вопрос расизма. Это проблема присутствует в РФПЛ. Хотя я уверен, что на ЧМ-2018 с этим не будет трудностей. Алексеем Смертиным проделана большая работа.
А вот что сказал сам Алексей Смертин — офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией: — ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования. В свою очередь, РФС готов принять в нём активное участие, в частности уже ведётся внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам. Если вина этих людей будет доказана, то с большой долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России.

5. Что нам грозит?

Именно нам с вами, скорее всего — ничего. Слава богу, практика в таких случаях двигается от коллективной ответственности (закрытие трибуны/стадиона) к персональной ответственности (штраф и бан на посещение матчей). Пока в РФПЛ отсутствуют значительные наказания за проявления расизма, в РФС продемонстрировали готовность работать совместно с ФИФА и не игнорировать «уханье».
Смертин упомянул словосочетание «несколько личностей». Похоже, за 20 дней МВД удалось идентифицировать нескольких хулиганов. Они будут оштрафованы и отлучены от футбола на несколько лет. Речь идет не только о мачтах сборных, но и чемпионате России.
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