Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин выступил с заявлением по поводу расследования расистских выкриков болельщиков сборной России в адрес темнокожих футболистов Франции во время товарищеского матча между командами.
«ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. В свою очередь, РФС готов принять в нем активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам. Если вина этих людей будет доказана, то с большой долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России. Надеемся на конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон в разбирательстве по данному вопросу», — сказал сказал Смертин «Чемпионату».