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ФИФА начала расследование расистских выкриков на матче Россия — Франция
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ФИФА начала расследование расистских выкриков на матче Россия — Франция 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин выступил с заявлением по поводу расследования расистских выкриков болельщиков сборной России в адрес темнокожих футболистов Франции во время товарищеского матча между командами.
«ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. В свою очередь, РФС готов принять в нем активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам. Если вина этих людей будет доказана, то с большой долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России. Надеемся на конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон в разбирательстве по данному вопросу», — сказал сказал Смертин «Чемпионату».
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