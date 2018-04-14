На чемпионате мира судьи смогут прервать матч в случае проявления расизма

Международная федерация футбола (ФИФА) научит судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира-2018 в России, обнаруживать проявления расизма, сообщает Daily Mail.

При этом арбитры будут уполномочены приостановить или вовсе отложить игру.

На матчах судей поддержат специальные наблюдатели, которые будут обращать внимание на любую дискриминацию. Наблюдатели начнут работать с матча-открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией, который пройдет 14 июня.

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