Михаил Мамиашвили — о безопасности на ЧЕ в Каспийске: «Дагестанские болельщики — ответственные люди»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «СЭ» заявил, что на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет с 27 апреля по 6 мая в дагестанском городе Каспийск, не будет проблем с безопасностью. Накануне общественная палата Дагестана призвала жителей региона проявить гостеприимство к участникам чемпионата Европы.

— Мы присоединяемся к инициативе палаты, ведь являемся организаторами, которые привели сюда чемпионат, — заявил Мамиашвили. — Убежден, что заявление палаты созвучно с каждым дагестанцем, с каждым любителем спорта и борьбы.

— На прошлых турнирах происходили инциденты с участием зрителей. Что сделано для того, чтобы избежать их в этот раз?

— За безопасность отвечают немножко другие структуры, но делают это тщательным образом. К огромному сожалению, в семье не без урода. Но подавляющее большинство болельщиков — очень темпераментные, профессиональные и ответственные люди. Конечно, будут болеть за сильную борьбу, за российских борцов. Но в первую очередь они захотят показать лицо Дагестана, прекрасный характер республики и всего Северного Кавказа. Быть объективными, отдать должное сопернику, который выиграл, поддержать проигравшего. Международные мероприятия там так и проходят.

— Может, на чемпионате Европы будут присутствовать больше сотрудников безопасности?