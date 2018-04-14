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Президент Татарстана: Неделя звёзд — событие мирового масштаба
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Президент Татарстана: Неделя звёзд — событие мирового масштаба 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прокомментировал подписание меморандума о праве на проведение Недели звёзд
«Я хотел бы поблагодарить наших коллег. Это событие мирового масштаба, которое пройдёт у нас в Республике. Хоккей всегда был, есть и останется основным видом спорта. У нас много видов спорта, но хоккей — особый. По инфраструктуре, по составу наших команд и их участию в соревнованиях. Это событие ещё даст толчок к поднятию авторитета и вниманию к хоккею. Мы с нетерпением ждём это событие. Это будет прекрасный праздник. мы сделаем всё, чтобы дальше нашим коллегам было сложно этот уровень держать. Мы оправдаем доверие КХЛ», — передаёт слова Минниханова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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