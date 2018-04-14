В Dota 2 вышел патч 7.13b. Valve ослабила героев с основным показателем «сила»

В ночь с 13 на 14 апреля в Dota 2 вышло обновление 7.13b. Разработчики ослабили силовиков и усилили персонажей, у которых основным параметром является интеллект.

Основные изменения:

— скорость героев с основной характеристикой «сила» снижена на 5;

— броня героев с основной характеристикой «сила» уменьшена на 1, кроме Doom, Io, Lycan, Phoenix, Timbersaw и Tiny;

— базовая сила героев с основной характеристикой «интеллект» увеличена на 2, кроме OD, Tinker и Bane;

— прирост силы у Dark Seer, Death Prophet, Ember Spirit, Leshrac, Nature's Prophet, Necrophos, Pugna, Queen of Pain, Ursa и Visage увеличен на 0,3.

12 апреля разработчики выпустили обновление 7.13. В нем компания уменьшила награду за постройки и переработала характеристики атрибутов.