СМИ: Руководство ФК «Барселона» недовольно работой спортивного директора клуба

Руководство каталонской «Барселоны» выразило недовольство работой спортивного директора клуба Роберто Фернандеса

Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что президент «Барселоны» Жозес Мария Бартомеу обеспокоен трансферной политикой, которую ведёт Фернандес. В задачи специалиста входило обеспечение преемственности поколений после ухода Карлеса Пуйоля , Хави и Дани Алвеса.

Однако, по мнению Бартомеу, Фернандес не справляется с этой задачей, так как многие совершённые им сделки вызывают вопросы. Самым успешным трансфером руководство команды называет переход Самуэля Юмтити

За последние два года «Барселона» потратила €446 млн на покупку игроков. Контракт Фернандеса с каталонским клубом истекает в июне 2018 года.

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