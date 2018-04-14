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СМИ: Руководство ФК «Барселона» недовольно работой спортивного директора клуба
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СМИ: Руководство ФК «Барселона» недовольно работой спортивного директора клуба 

RT на русском 56 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Руководство каталонской «Барселоны» выразило недовольство работой спортивного директора клуба Роберто Фернандеса.
Об этом сообщает Marca.
Отмечается, что президент «Барселоны» Жозес Мария Бартомеу обеспокоен трансферной политикой, которую ведёт Фернандес. В задачи специалиста входило обеспечение преемственности поколений после ухода Карлеса Пуйоля, Хави и Дани Алвеса.
Однако, по мнению Бартомеу, Фернандес не справляется с этой задачей, так как многие совершённые им сделки вызывают вопросы. Самым успешным трансфером руководство команды называет переход Самуэля Юмтити.
За последние два года «Барселона» потратила €446 млн на покупку игроков. Контракт Фернандеса с каталонским клубом истекает в июне 2018 года.
Ранее тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов.
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