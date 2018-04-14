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Радулов и Наместников приглашены в сборную России, они проходят медобследование
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Радулов и Наместников приглашены в сборную России, они проходят медобследование 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня стало известно, что тренерский штаб вызвал 17 игроков для подготовки к чемпионату мира-2018. Это защитники Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб (все — СКА), нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все — СКА), Никита Сошников, Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Евгений Дадонов («Флорида»), Павел Бучневич («Рейнджерс»).
Также сообщается, что помимо перечисленных игроков, штаб национальной команды вызвал нападающих Александра Радулова («Даллас) и Владислава Наместникова («Рейнджерс»). В настоящий момент игроки проходят медицинское обследование, по результатам которого будет принято совместное решение об их участии в подготовке к чемпионату мира.
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