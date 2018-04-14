Среди юных пожарных Ямала выбрали лучших

Лично-командное первенство округа по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек, посвященное Дню пожарной охраны России, прошло в Ноябрьске.

Секции пожарно-прикладного спорта есть во всех крупных муниципалитетах Ямала. В них занимаются подростки, многие из которых мечтают связать свою жизнь с МЧС.

Пять команд со всего округа, самые сильные — из Надыма и Муравленко. Подростки буквально наступали друг другу на пятки. В программе два упражнения: подъем по штурмовой лестнице и полоса препятствий.

— Сегодня нам было не просто соревноваться, сильные соперники, — говорит семиклассница Юля Марченко из Муравленко. — Многие из участников «перегорели» до старта, не сумели справиться с волнением.

Антон Письмак из Ноябрьска несколько лет подряд становится лучшим среди своих ровесников. Считает, что самое сложное — бег с подвесной лестницей. Залог успеха — регулярные тренировки. Парень мечтает поступить в колледж МЧС в Екатеринбурге, а затем в профильный вуз, переживает, что не справится с экзаменами по физике, математике.

— У тех, кто серьезно занимается пожарно-прикладным спортом, есть все шансы попасть в учебные заведения МЧС, это обязательно учитывают при вступительных испытаниях, — заверяет главный тренер сборной команды Ямала Владимир Корсаков. — Сегодня мы преследуем цель отобрать сильнейших спортсменов для сборной округа на зональные соревнования в Уфе в июле. Десять дней назад мы приехали из Сибирского регионального центра, соревновались 12 команд. Мы заняли второе место.

А в первенстве Ямала лучшей стала команда юных пожарных из Муравленко, вторыми оказались надымчане, третьими — ноябряне.