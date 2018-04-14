Ещё
Среди юных пожарных Ямала выбрали лучших
Далее:
Читайте также:
Ещё

Среди юных пожарных Ямала выбрали лучших 

Красный Север 54 минуты назад
Фото: Красный Север
Лично-командное первенство округа по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек, посвященное Дню пожарной охраны России, прошло в Ноябрьске.
Секции пожарно-прикладного спорта есть во всех крупных муниципалитетах Ямала. В них занимаются подростки, многие из которых мечтают связать свою жизнь с МЧС.
Пять команд со всего округа, самые сильные — из Надыма и Муравленко. Подростки буквально наступали друг другу на пятки. В программе два упражнения: подъем по штурмовой лестнице и полоса препятствий.
— Сегодня нам было не просто соревноваться, сильные соперники, — говорит семиклассница Юля Марченко из Муравленко. — Многие из участников «перегорели» до старта, не сумели справиться с волнением.
Антон Письмак из Ноябрьска несколько лет подряд становится лучшим среди своих ровесников. Считает, что самое сложное — бег с подвесной лестницей. Залог успеха — регулярные тренировки. Парень мечтает поступить в колледж МЧС в Екатеринбурге, а затем в профильный вуз, переживает, что не справится с экзаменами по физике, математике.
— У тех, кто серьезно занимается пожарно-прикладным спортом, есть все шансы попасть в учебные заведения МЧС, это обязательно учитывают при вступительных испытаниях, — заверяет главный тренер сборной команды Ямала Владимир Корсаков. — Сегодня мы преследуем цель отобрать сильнейших спортсменов для сборной округа на зональные соревнования в Уфе в июле. Десять дней назад мы приехали из Сибирского регионального центра, соревновались 12 команд. Мы заняли второе место.
А в первенстве Ямала лучшей стала команда юных пожарных из Муравленко, вторыми оказались надымчане, третьими — ноябряне.
Красный Север: последние новости
Видеозапись с «разборками» школьниц взбудоражила Салехард и Лабытнанги Пуровчане прошли оленьими тропами и проползли по газопроводу Ямальские волонтёры отправятся на Парад Победы в Москву и Санкт-Петербург
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым7
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение