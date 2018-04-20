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Почему хоккеисты так любят гимнасток? Объясняем в фотографиях
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Почему хоккеисты так любят гимнасток? Объясняем в фотографиях 

Р-Спорт 16 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Самый известный союз хоккеиста и гимнастки, который сразу приходит на ум, это пара Александра Радулова и Дарьи Дмитриевой. Спортсмены поженились в 2015 году. Однако брак продержался всего около двух лет. Александр и Дарья расстались. У пары есть сын Макар.
Александр Радулов и Дарья Дмитриева
Подруга Дмитриевой и также серебряный призер ОИ гимнастка Яна Кудрявцева тоже связала свою судьбу с хоккеистом. Кудрявцева сейчас состоит в отношениях с форвардом омского «Авангарда» Дмитрием Кугрышевым.
Александр Радулов и Дарья Дмитриева
Судя по фото в Instagram пара счастлива.
Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева
Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева счастлива в браке с Игорем Мусатовым. Хоккеисту повезло с супругой. Просто посмотрите фото.
Один из лучших хоккеистов в истории Александр Овечкин тоже не смог устоять перед красотой гимнастки. Слухи активно утверждали, что у Овечкина роман с олимпийской чемпионкой Каролиной Севастьяновой. Некоторые источники даже утверждали, что Севастьянова разрушила отношения Овечкина с теннисисткой Марией Кириленко. Не знаем правда ли это, но Каролина точно выглядит отлично.
Семнадцатикратная чемпионка мира Евгения КанаеваКаролина Севастьянова
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