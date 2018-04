«Болельщики ЦСКА против расизма»: Сообщения о расизме на матче с «Арсеналом» — абсолютная ложь

Инициативная группа «Болельщики ЦСКА против расизма» назвала ложью обвинения фанатов ЦСКА в расистских выкриках во время ответного матча ¼ финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).

«По меньшей мере, 11 человек из нашей группы располагались во время матча на разных секторах, в том числе на фанатском, — говорится в заявлении организации в твиттере. — Мы первые, кто сообщает о расистских инцидентах в России. Но можем заверить, что эта новость является абсолютной ложью.

Более того, мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после матча, и ни один из них не слышал ничего оскорбительного. Кто этот фотограф Reuters ? Кажется, что репортеры Daily Mirror, понимая, что им никто не верит, прячутся за более уважаемым Reuters. Отвратительные клоуны.

Эта уродливая попытка этих «журналистов», которые приехали в Москву за сенсационными репортажами о драках и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам за мирную и уважительную обстановку во время игры. Они просто не вынесли этого.

Они не написали про фанатов ЦСКА, которые обнимались с фанатами «Арсенала» перед игрой и не извинились за ужасные истории о Москве, потому что у них нет чести. Теперь они хотят положить еще один кирпич в стену ненависти, которую они строят последние месяцы».

There were at least 11 people from our initiative at the game at different sectors including the ultras one. We are the first to report any racist incident in Russia but we can assure you this news is a total lie by Daily Mirror. https://t.co/4ieecUsHpf

— CSKA Fans Against Racism (@WeAreCSKA11) April 13, 2018

Furthermore, we spoke to several English journalists after the game and no one heard anything abusive. Who is this «Reuters photographer»? It seems that «reporters» at Daily Mirror know that nobody trusts them so they try to hide behind more respectful Reuters. Disgusting clowns

This is an ugly attempt of those «journalists» who came to Moscow for sensational reports of fights and blood to take revenge from all of us, English and Russian fans, for peaceful and mutually respectful atmosphere at the game. They simple couldn't stand it — CSKA Fans Against Racism (@WeAreCSKA11) April 13, 2018

They never reported of CSKA fans hugging Gooners before the game. They never apologised for horror stories about Moscow they published because they have no honour. Now they want to put another «brick» to the Wall of Hatred they have been building for months

Напомним, сообщения о расистских выкриках на матче появилось со слов фотографа агентства Reuters, которые процитировало издание Daily Mirror.