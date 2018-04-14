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Малкин: «У меня прекрасные воспоминания об участии в ЮЧМ по хоккею»
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Малкин: «У меня прекрасные воспоминания об участии в ЮЧМ по хоккею» 

SPORT24.ru 31 минуту назад
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о значимости ЮЧМ-2018 в Челябинске и Магнитогорске.
«Это имеет огромное значение. Это прекрасно для нашего города. Прекрасно для нашей страны. Мой родной город Магнитогорск обожает хоккей, и нам очень важно достойно принять такое мероприятие. Мои победы на ЮЧМ? Побеждать всегда здорово. А выиграть в своей стране — это вообще прекрасно.
Что скажу молодым игрокам? Играйте в свое удовольствие. Выступать за сборную своей страны — это круто. Никогда не знаешь, сколько еще у тебя будет таких шансов. У меня прекрасные воспоминания об участии в этом турнире», — приводит слова Малкина официальный сайт ИИХФ.
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