Малкин: «У меня прекрасные воспоминания об участии в ЮЧМ по хоккею»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о значимости ЮЧМ-2018 в Челябинске и Магнитогорске.

«Это имеет огромное значение. Это прекрасно для нашего города. Прекрасно для нашей страны. Мой родной город Магнитогорск обожает хоккей, и нам очень важно достойно принять такое мероприятие. Мои победы на ЮЧМ? Побеждать всегда здорово. А выиграть в своей стране — это вообще прекрасно.

Что скажу молодым игрокам? Играйте в свое удовольствие. Выступать за сборную своей страны — это круто. Никогда не знаешь, сколько еще у тебя будет таких шансов. У меня прекрасные воспоминания об участии в этом турнире», — приводит слова Малкина официальный сайт ИИХФ.