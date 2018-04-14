Ещё
Футболист «Зенита» Мевля: разговариваю с судьями на русском языке, а ругаюсь — на словенском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Зенита» Мевля: разговариваю с судьями на русском языке, а ругаюсь — на словенском 

RT на русском 44 минуты назад
Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля признался, как общается с футбольными судьями.
«Если и я, и арбитр настроены на диалог, то как правило выбираю русский язык. Но если хочу сказать ему что-то плохое, то естественно говорю по-словенски! Думаю, каждый игрок в этом случае будет говорить на родном языке», — цитирует Мевлю Sport24.
Он также сказал, что не стал бы удалять Джанлуиджи Буффона за неспортивное поведение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус».
Ранее словенский защитник «Зенита» Миха Мевля коротко охарактеризовал Санкт-Петербург.
RT на русском: последние новости
Вице-президент WADA призвала провести независимый аудит в связи с «российском допинговым кризисом» СМИ: Руководство ФК «Барселона» недовольно работой спортивного директора клуба Как Красное знамя стало флагом российского государства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение