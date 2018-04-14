Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля признался, как общается с футбольными судьями.
«Если и я, и арбитр настроены на диалог, то как правило выбираю русский язык. Но если хочу сказать ему что-то плохое, то естественно говорю по-словенски! Думаю, каждый игрок в этом случае будет говорить на родном языке», — цитирует Мевлю Sport24.
Он также сказал, что не стал бы удалять Джанлуиджи Буффона за неспортивное поведение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус».
Ранее словенский защитник «Зенита» Миха Мевля коротко охарактеризовал Санкт-Петербург.