Футболист «Зенита» Мевля: разговариваю с судьями на русском языке, а ругаюсь — на словенском

«Если и я, и арбитр настроены на диалог, то как правило выбираю русский язык. Но если хочу сказать ему что-то плохое, то естественно говорю по-словенски! Думаю, каждый игрок в этом случае будет говорить на родном языке», — цитирует Мевлю Sport24.

Он также сказал, что не стал бы удалять Джанлуиджи Буффона за неспортивное поведение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус».

Ранее словенский защитник «Зенита» Миха Мевля коротко охарактеризовал Санкт-Петербург.