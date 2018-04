Фанаты «Бреды» устроили файер-шоу на тренировке перед дерби с «Виллемом II»

Болельщики «Бреды» перед матчем чемпионата Голландии с «Виллемом II» посетили тренировку команды. Как сообщает официальный сайт клуба, они поддержали игроков перед ответственным дерби и устроили целое файер-шоу на трибунах.

Поединок между «Бредой» и «Виллемом II» состоится 15 апреля. После 30 туров команды имеют поровну очков и делят 14 и 15 места.

NAC Breda's final training sessions before their derby with Willem II on Sunday. 🔥 pic.twitter.com/Fj5XXPnqmm

— B/R Football (@brfootball) 14 апреля 2018 г.